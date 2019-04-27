小豬（左）今貼心餵食歌迷。（EMI提供）

羅志祥（小豬）今舉辦「NO IDEA 沒想法來就對了」簽名會，唱片公司特別送上一枚巨型「億圓幸運幣」，呼應新歌〈羅志祥〉MV中完成很多夢想的幸運幣；聊起這首歌，小豬透露MV劇情本來安排要親嘴，當陳喬恩在拍攝現場開始嚼口香糖，小豬心想「要來了」趕緊抿嘴唇，結果後來變親臉頰，他當下納悶「說好的親嘴呢」？

MV中，女主角陳喬恩拿到羅志祥分享的幸運幣外，還與他大啖小吃，今活動現場特地準備許多「戀愛感」美食，小豬現場親手製作莓果千層吐司酥，餵食被選出的幸福歌迷，全場尖叫聲不斷；抽鬼牌遊戲時，抽到鬼牌的粉絲原本要被抹奶油，但小豬貼心地改餵歌迷吃奶油，讓歌迷們吃在嘴裡甜在心裡。

活動上聊到偶像木村拓哉，小豬表示自己因木村拓哉而喜歡留長髮，自爆有長髮癖的他，新專輯造型本來想留長髮，後來怕不適合《NO JOKE》，才剪短改綁髒辮頭。而剛接下G-SHOCK形象大使的羅志祥，很開心和品牌代言人木村拓哉的距離越來越近，日前喜獲偶像送簽名禮物後，小豬開玩笑地誇下海口說：「若有機會見面會求他跟我要簽名！」他明在高雄、台中還有兩場簽名會。

(中時 )