「1500輛重型機車，代表熱愛高雄，對高雄有信心，大家願意來高雄，享受高雄好山好水，高雄最重要資產就是熱情，萬分感謝，重型機車進來，選擇高雄，所有遠道而來的貴賓，都能賓至如歸，也感謝重機朋友，不辭遠道而來，謝謝！」

韓國瑜會後接受中天電視王又正採訪表示，有消息傳出有人要對家人抹黑，這萬萬不能忍受。

而韓國瑜一路進場以及離場時，總統好、選總統呼聲四起，宛如選前造勢大會，韓粉熱情不減！

韓國瑜隨後到旁邊的感恩大會演說指出，韓國瑜隨後趕往旁邊的挺韓大會表示，非常感謝清茂兄、強強滾、文山伯，張顯耀、陳美雅等議員，我們這幾年來過的不快樂，很多人好擔心，擔心現在未來、下一代，一定要團結自立自強，如果有更美好的生活，為何不追求？台灣人比別人傻嗎？比別人懶嗎？台灣人所有美德都有，為何民進黨執政三年，大家不快樂，所以有人勸勇敢往下一步走，此時台下高喊選總統。

韓國瑜強調，明年1月11日是中華民國生死存亡保衛戰，高雄再也不會閉關自守，他呼籲大家一起保護台灣、保護中華民國！

(中時電子報)