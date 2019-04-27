祈錦鈅（小鈅）近日邀選秀比賽《聲林之王》首季第3名的許莉潔，合作翻唱歌曲〈千年〉，許莉潔在錄音室初次聽到小鈅的歌聲第一個反應是：「這聲音太甜美了，真的會有想戀愛的感覺。」小鈅則非常羨慕歌唱比賽能拿下好成績的人，因她17歲參加電視《超級偶像》海選時，才開口唱兩秒就被按淘汰鈴，自此對歌唱比賽有陰影。

小鈅與許莉潔在〈千年〉MV裡穿著春裝對唱情歌，畫面呈現粉紅泡泡，許莉潔說：「第一次拍這麼唯美的MV，成品出來的時候我超訝異，有點不敢置信，感謝導演把我怕得太美了！因為我是一個很容易有尷尬癌的人，當時小鈅在拍攝過程中也有教我很多小撇步，像是手要怎麼放、表情要怎麼做才會上鏡。」

與小鈅合唱獲高人氣迴響，許莉潔許願想跟盧廣仲合作：「差不多10年前，廣仲小隊長有來我們家小吃店吃過飯，應該是他發行首張專輯《一百種生活》的時侯，我當時在家裡的店幫忙，雖然只有一面之緣，當時我就認出他了，但又不好意思打擾他，希望有天能有機會和國民長孫合唱。」

(中時 )