台北市長柯文哲推動無現金城市，去年更發下豪語要在2年內消滅銅板、紙鈔，不過台北市議員王鴻薇調閱資料發現，市府推動電子支付3年，但是統計各大夜市推動狀況，8處夜市中4處夜市攤販年成長率是0，有推動的最高才增加6攤，成效不彰。

根據今年目前資料顯示，夜市電子支付攤數共124家，僅比去年多9家，其中遼寧、廣州街、梧州街、寧夏等4夜市成長數均掛蛋，而有成長的臨江街、饒河街夜市僅分別增加6、3攤，成長幅度偏低。

台北市議員王鴻薇指出，推動電子支付必須考量消費者與攤商兩面向，很多夜市攤販不願意加入電子支付，因為一旦有了交易記錄就要被課稅，市府除了提供優惠方式增加誘因，也要評估攤商疑慮，對症下藥，別讓政策淪為口號跳票。

對此，市場處長陳庭輝表示，課稅問題牽涉中央法規，地方難以使得上力，也無法強制規範攤商實施電子支付，但針對新建市場，北市府均有以合約規範，要求攤商導入無現金交易，後續將再舉行說明會，積極宣導電子支付政策。

(中時 )