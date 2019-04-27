歌壇新人余佩真（真真）曾以熱門戲劇《通靈少女》主題曲〈無題日常〉引起高度討論、迅速累積人氣，近日推出耗時近2年製作的首張全創作專輯《真真》；畢業於臺北藝術大學戲劇學系的她，是近年華語樂壇少見的跨界資優生，曾多次參與公視人生劇展演出，年紀輕輕就兩度入圍金鐘獎迷你劇集最佳女配角與女主角，2013年更以《通靈少女》的前身《神算》拿下第16屆台北電影獎最佳新人獎。

戲劇圈獲獎連連的余佩真，跨界歌壇推出新輯，無論第一次錄製專輯、第一次拍攝專輯封面甚至第一次拍攝MV，真真都展現既認真又真實的獨特魅力，在金曲製作人陳君豪的引導下，她親自參與所有環節，包括收歌、錄音、混音到後期製作等，過程雖漫長但處處充滿她對創作的堅持與信念。

此外，她新專輯封面更邀來知名攝影師余靜萍掌鏡拍攝，真真發揮舞台劇演員的紮實底子，舉手投足皆盡力展現到位情緒，讓拍攝進度十分神速，不到半天就順利收工。

(中時 )