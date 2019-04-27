南港區北流表演廳今首度亮相。（吳堂靖攝）

台北流行音樂中心歷經多次延宕、追加預算、遭監院糾正，共耗時15年，可望於年底完工，今舉辦首場功能測試音樂會，邀請1400名民眾擔任試聽員，不過外界質疑北流容納人數僅6千人，可能無法滿足張惠妹等歌手需求。對此，台北市長柯文哲稱「她可以在這跳兩場」。

位於南港區北流表演廳27日首度亮相，為了測試硬體設備、聲學、進退場路線，搶先舉辦「北流來襲」音樂會，邀請滅火器、茄子蛋、黎可辰、白鐵仔等樂團輪番試演，吸引1千3百多名民眾到場，不少人認為現場音質不錯，但部分橋段燈光過於炫目，認為仍有待改善空間。

北流雖然以「補足中大型場館空缺」為號召，但相較於可容納1萬5千人的小巨蛋，外界質疑人數仍不足，柯文哲表示，要算算整個台北市的經濟規模，最適當的規模從200到6000人都在這裡，如果真的1萬人，那就到小巨蛋去，但台灣可以唱一萬多的歌星還是不多。

媒體質疑小巨蛋因有「阿妹條款」，張惠妹不能去開演唱會，柯則尷尬表示，「這個…她可以在這地方跳兩場」，由於北流興建過程一波三折，現在可望在柯任內完工，媒體詢問柯是否覺得執行力比中央好，柯自豪表示「好太多了」。

活動總導演李明智表示，當初只安排5個樂團，後來改為11組，透過豐富的音樂屬性、發聲效果等取得更多參數，作為後續調整的參考依據。李也說，台灣一直缺乏中型音樂演出場地，希望透過北流的加入，提升台灣流行音樂產業，另也期盼盡速行政法人化，讓業界專業人員進駐。

除了表演廳外，北流另包含文化館、產業區，預計於2021年陸續完工，產業區部分共有200人、800人、1600人等不同規模Live House，另有錄音室、練團室、音樂餐廳與商店街等。

(中時 )