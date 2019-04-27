1970年代之間的台鐵定期乘車月票是紙製，還貼有乘客的照片，只需出示票證即可當月不限次數進出車站乘車；當年基隆至台北的每月票價僅需97.5元。(本圖並非新聞當事人，圖片翻攝自網路)

張武宋自2010年調任台鐵員林站站長至今，已遇到5名資深乘客主動前來說要補票。(謝瓊雲攝)

「台鐵員林站」FB粉絲頁27日貼出2張照片，貼文指，上午11時15分，一男性旅客曾於1976至1977年間，短買員林至永靖間車票，雖經40餘年仍無法釋懷，今日鼓起出勇氣到員林站長室認錯道歉，還拿出3000元補票。

站長張武宋受訪時說，男子年約60歲、斯文有禮，外表看來應是事業有成之人，早上他主動到員林站向站務員表示要補票，而且是補「40年前逃票的錢」，站務員只好帶他帶到站長室來。

當時男子緊張得像張武宋問起，1976年的定期月票票價差額該怎麼補？原來當時家住永靖鄉的他，就讀高三，為了幫家裡省一些錢，每天從彰化到永靖的火車通勤月票，實際只買彰化到員林，員林到永靖之間3.4公里路程的票價並未買足，多年來心中一直過不去。

張武宋指出，當年自己還沒進台鐵局服務，無法得知當時票價；只能用現今的票價差額計算，以每天來回12元、每個月22天計算，不含寒、暑假，一年上學9個月，總計約2300餘元。沒想到男子還詢問是否應加計這些年的利息，讓他不禁失笑回絕，男子最後仍堅持拿出3張千元大鈔付清差價，不斷道謝直說放下心中大石，才離開。

張武宋說，時間經過40年，還能主動前來要求補票，讓人感動了，很多台鐵乘客逃票後不見得會主動補票，何況40多年前火車票價遠比現在低廉。

他說自2010年調任員林站至今，已有5人主動表示要來補陳年的票價差額，讓人感受到社會滿滿的正能量，他強調這些錢都上繳台鐵局公庫，也會現場開立收據給補票的資深乘客們。

(中時 )