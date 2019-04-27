17歲陳姓同學27日跟朋友一行共5人，一同到台中和平區橫流溪戲水，不慎溺水疑卡在3米深的石縫中動彈不得，消防人員將他救起，但已無生命徵象，送醫後仍宣告不治，正確死因仍待檢方相驗釐清。

台中市消防局27日下午3時許獲報，指和平區東關路3段橫流溪有人溺水，立即派遣和平分隊前往搶救。

據到場人員回報，現場為瀑布下水池，水深約3公尺，水池面積約200平方公尺，溺水者疑被石縫卡在水底，潛水人員於傍晚5時將陳男救上，不過已無生命徵象，緊急送東勢農民醫院，仍回天乏術。

和平警方指出，陳姓死者與朋友一行共5人，中午前往和平區橫流溪戲水，朋友見陳男不慎溺水，跳下水救他但拉不起來，趕緊打119求救。陳男的爸爸接獲通知，也遠從南投趕來。

據側面了解，這一行5人有和平當地人，也有其他地區，死者陳男是南投人，目前在外地讀書，陳男爸爸表示，不認識兒子的這群朋友，也不知道孩子到這邊來。警方指出，陳男真正死因仍待檢方相驗釐清。

(中時 )