國民黨前大黨鞭蔡正元近日砲火猛烈，更是指控韓國瑜拿了吳敦義4000萬，掀起黨內風暴。韓國瑜今天(27日)對蔡正元則回應「他如果要爆料些什麼，多年老友你打個電話問我，有就是有，沒有就是沒有」，羅智強看到後，在臉書表示「我感到很心酸」。

韓國瑜先表示，感謝吳敦義主席在他初到高雄人生地不熟時，介紹企業家幫他募款，也承諾會盡速公布選舉款項，他說自己並不是貪財之人，早就募得既定金額，也呼籲海內外人士停止匯款，並關閉捐款帳號。對於蔡正元的指控，韓國瑜表示「他如果要爆料些什麼，多年老友你打個電話問我，有就是有，沒有就是沒有」。

羅智強對此在臉書表示「看到韓國瑜說這句話，感到心酸，為他委屈，被『多年老友』拿刀子從背後捅，要置韓國瑜名譽於死地，真是情何以堪？難怪李佳芬會感慨背後被開槍」。

羅智強接著說，背後被開槍，韓國瑜也沒有口出惡言，這就是風度，奉勸蔡正元向韓國瑜道歉，相信韓國瑜不計前嫌的雅量也不會跟蔡正元計較。

(中時電子報)