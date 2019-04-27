有「離島中的離島」之譽的大膽島已在今年3月開放觀光。（李金生攝）

「海上長城」勒石標誌著鋼鐵勁旅的雄心壯志。（李金生攝）

金門戰地的精神信條，158師鋼鐵勁旅寫下許多英雄故事。（李金生攝）

戍守小金門最前線的158師，鋼鐵勁旅寫下精采戰地故事。金門縣府觀光處配合推動大膽遊程，號召老兵帶著家人重返英雄島，穿越依舊潮來潮往的海岸，在昔日枕戈待旦的碉堡陣地，豎起大拇指再向自己說一聲：「讚！」

縣府指出，158師與金門淵源深厚，前身為陸軍步兵第58師，1958年駐守金門金西師時，參與舉世聞名的「823炮戰」，1962年參加翟山坑道和四維坑道開挖，迄1966年10月首度移防烈嶼（小金門），後來也曾再移防金門南雄、金中等地，1982年4度移防烈嶼且為永久性駐防部隊，至1999年「精實案」改編為陸軍步兵第158旅。

158師（旅）重點防區的大膽島面積僅0.79平方公里，距離金門本島約1萬2000公尺，距離廈門島約4400公尺，在兩岸軍事對峙年代，被視為「前線中的前線」，戰略地位十分重要。

縣府配合大膽島於今年3月1日開放觀光，推出新景點遊程，號召金門老兵回到金門旅遊，重溫「君在前哨」往日情懷。參議許寬今（27）日率團赴台北，向158師的老兵致敬，並推介大膽島觀光行程內容。

縣府規畫包括大膽遊程、回島當志工、「草綠服轟趴」計畫及金門親子遊等單元，期待老兵帶著家人重返戰地金門，在專屬的遊程中，再讓自己神采飛揚一下。

這支以「誠實部隊」為名，軍友口中的「烈嶼師」，今天在國軍英雄館舉辦春宴會餐，由1969年大膽副營長，1975年58師172旅長、1978年158師參謀長章伯平將軍號召，並由榮譽召集人158師472旅長帥化民將軍主持，大膽島官士兵包含多位大膽島昔日營長、連長、作戰官、指揮官等百餘人出席，場面十分熱烈。

大膽春宴連絡人李振揚表示，「陸軍步兵第158師聯誼會」始創於2011年，最初是1978~1979年大膽島駐島官士兵組成，2103年再改為「158師聯誼會」，每年固定集合，至今已邁入第9年，誠實部隊弟兄凝聚力愈加強烈，參與人員一年比一年多，聯誼會特色就是一個曾經患難與共，彼此相互關懷的大家庭。

(中時 )