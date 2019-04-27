日前台南東山山區65歲林姓男子住宅遭祝融肆虐，行動不便的林姓屋主被嚴重燙傷，因家中經濟收入不穩定，房屋重建及醫療費用待援，期待各界伸出援手，台南市長黃偉哲得知號，請勞工局局長王鑫基邀各工會專業志工，協助林姓市民房屋修繕。

東山山區林姓屋主家境堪憐，一子稍弱智住在廟內當雜工，另一子當捆工，帶著國中畢業未繼續升學的女兒一起工作，主要搬運山區的農作，但屬季節性工作，收入並不穩定，晚上送貨至台北，白天才回家與父親同住。

火災當日林家房舍幾全燒毀，林男嚴重燙傷轉送太保長庚醫院燒燙傷中心救治，當捆工的兒子與孫女幸送貨至北部，逃過一劫。由於林家無力負擔房屋修繕費用，燙傷醫療復建也是漫漫長路，東山區林安里長李進生也發起勸募，市府勞工局也啟動「有情有疼心、有故事ㄟ厝」弱勢房屋修繕方案給予協助。

勞工局人員26日先行與台南市木工業職業工會理事長方澄科等工會夥伴前往林姓市民家中場勘，並馬上決定由包括東山區當地行善團及大台南總工會、台南市勞工志願服務協會來籌措材料費，木工、泥水、電氣、油漆、金屬及鋁製品等各職業工會志工也將接棒陸續，免費幫忙修繕房屋。

王鑫基表示，市長黃偉哲非常重視職災、弱勢勞工家庭之多元性照顧，「有情有疼心、有故事ㄟ厝」職災、弱勢房屋修繕方案截至目前已完成87戶，市府勞工局為職災、弱勢勞工修繕房屋，不僅是全國首創的善舉，更希望藉由拋磚引玉，號召更多資源投入公益。

(中時 )