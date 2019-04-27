裕隆洋將夏普決定不肯接受輸球就「回家」的結局！夏普27日火力全開，除了攻下全場最高39分，更有21籃板、6火鍋，幫助裕隆驚險以82比78氣走富邦勇士，沒讓富邦提前宣告晉級，雙方第6戰28日續在板橋體育館進行。

「這是很棒的團隊勝利，並非只靠我贏球，期望明天我們還能延續這種表現，全力把戰局扳成3平，」全場投28中13的夏普說，「我今晚手感很好，畢竟只要輸球就要回家，我現在一點也不想提前回家休息，所以才會越打越拚。」

林韋翰也替裕隆貢獻15分、13助攻與7籃板的全能數據，看到夏普的爆發表現，林韋翰表示，「夏普打球就是這樣，一旦讓他打開打順了，怎麼投都可以，就連想跟他擋切，他可能都不理我，所以我的任務很簡單，就是把球餵給他。」

比起稱讚夏普表現，裕隆執行教練李啟億反而把勝利，歸功於團隊防守效果，「今晚我們刻意讓郭昭男先發，就是希望讓他首節做好防守，效果也真的出來了。既然沒有讓富邦順利『胡』牌，我們就繼續一場一場打，其他的就別多想。」

富邦以「豪弟」林書緯22分最高，賈西亞也有17分，米歇爾16分、17籃板，富邦總教練許晉哲賽後無奈表示，夏普、林韋翰這兩點帶給富邦不小的傷害，也代表明天第6戰，富邦的防守策略必須改變，「夏普真的完全打開了！」

27日同時也是許晉哲45歲生日，賽後當被問到是否擔憂生日魔咒？許晉哲的回答相當直接，「好吧！我承認，是我帶塞，就把輸球算在我身上好了。」看來因為無法提前確定晉級總冠軍賽，許總今年的生日恐怕不太好過了。

(中時電子報)