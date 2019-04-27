高雄市長韓國瑜申請「賣菜郎CEO韓國瑜」商標引發爭議，韓27日出席圓山飯店五一模範勞工表揚大會活動時，被媒體詢問此事，韓國瑜說，這個申請有什麼問題嗎？我們先把logo申請起來，授權有收入就可以幫助高雄的教育與弱勢族群，這還有什麼陰謀論嗎？

針對民進黨桃園市議員王浩宇又加碼爆料，說4000萬不是重點，重點是選後韓國瑜才剛領走2677萬6350元的選舉補助款，嘲諷韓接著又想選總統，祝福韓「發大財」；韓國瑜對此回應說，王是不是要關心一下桃園市長鄭文燦領了多少錢？桃園市長領多少錢他都不告訴社會大眾，管高雄市幹嘛？

此外，針對跟著月亮走的版稅爭議，媒體人黃光芹再摃市長夫人李佳芬，要李佳芬不要再我執，要捐就趕快捐，韓國瑜也針對黃光芹出書版稅爭議，強調未來版稅一樣都會拿來照顧高雄市，不管多少％，一樣投注在公益事業。

(中時 )