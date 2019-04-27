4月26日在北京舉行的2019中國網路版權保護與發展大會，大陸國家版權局、國家互聯網信息辦公室、工業和信息化部、公安部等4個部門聯合啟動打擊網路侵權盜版「劍網2019 」專項行動。

自4月底開始到10月底結束，大陸官方將以6個月的時間開展5項重點整治。

其一，深化媒體融合發展版權專題保護，嚴厲打擊未經授權轉載主流媒體新聞作品的侵權行為，嚴肅查處自媒體透過「標題黨」（只有標題，沒有內文，或文不對題）、「洗稿」方式剽竊、篡改、刪減主流媒體新聞作品的行為，依法取締、關閉一批非法新聞網站（網站頻道）及微博帳號、微信公眾號、頭條號、百家號等互聯網用戶公眾帳號。

其次，嚴格院線電影網路版權專項整治。將嚴格查緝、取締影院偷拍盜錄及通過雲端硬碟分享、微博微信、淘寶等管道傳播盜版影視作品的行為，重點規範點播影院、點播院線在放映、發行活動中的版權秩序，大力整治透過將伺服器設在境外傳播盜版影視作品的非法活動。

其三，加強流媒體軟硬體版權重點監管。嚴厲打擊IPTV、OTT及各類智慧終端機等流媒體硬體和各種流媒體軟體、聚合類軟體非法傳播他人作品的行為，嚴厲打擊通過電商平台銷售各種破解版、越獄版OTT產品的行為。

第四項是規範圖片市場版權保護運營秩序。嚴厲查處圖片公司通過假冒授權、虛假授權等方式非法傳播他人作品的侵權行為，著力整治圖片公司在版權經營活動中存在的權屬不清、濫用權利、不正當維權等違法違規行為，推動相關企業合理合法維權，構建健康有序的圖片市場版權秩序。

最後是鞏固網路重點領域版權治理成果。對短視頻、有聲讀物、知識分享、網路直播等平臺繼續強化版權治理，鞏固網路影視、音樂、文學、動漫、應用商店、網盤等領域取得的治理成果。

(旺報 )