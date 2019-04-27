天水一色，氣象萬千，心心南管樂坊今天下午在台東池上大坡池畔舉行演出，站上當地農人搖的竹筏演唱，讓世界文化遺產南管之音重新回到生活之中。

心心南管樂坊音樂總監王心心表示，整場演出環繞在跟水有關的詩詞所譜寫成的南管音樂，包括蘇東坡的《蝶戀花》、李白《下江陵》、《清平調》等等，希望在這樣的大自然空間裡展現南管之美。

這場名為「綠水人家繞」的音樂會是池上春耕野餐音樂節的演出，地點就選在台東池上大坡池畔，四百張票秒殺，現場主辦單位台東縣池上鄉文化藝術協會提供了野餐墊、野餐盒與飲料。大自然就是最好的舞台，現場觀眾一半以上來自外地，大家席地而坐，聽著南管，五感全開，一小的南管音樂聽來一點都不枯燥，是難得的藝術體驗。

王心心表示，坐在竹筏上演出其實很平順，只是風大時有一點搖晃，但無損演唱的穩定度，整場演出最大的挑戰是天氣，「我們必須順從神明的指示，風起時由當地農人搖的竹筏幾乎得使盡全力才能控制好方向，讓竹筏的位置可以到達定點，演出的後方是太平洋，前方是中央山脈，風勢的確不是人為可以控制，但也因為如此，有了比想像中更完整的呈現。」

這些搖竹筏的擺渡人，其實都是當地種稻的農夫，他們重新向耆老學習傳統搖獎以及製作竹筏的技術，希望這項傳統的好手藝能繼續流傳。為了這次演出，農人們惡補搖筏技術，也成演出時珍貴畫面。

製作人盧健英表示，過去很多人對於南管的想像以為南管是用「演」的，這次心心南管樂坊的演出就讓大家純粹聽見南管的音律之美，也看見王心心在南管音樂上的堅持。

(中時 )