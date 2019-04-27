日本知名動漫航海王今年為迎接20周年、並讓粉絲更貼切體驗海的感覺，27日不惜虧本在屏東海生館首辦「航海王運動會」，連2天約吸引1700名海內外海賊迷參加。（謝佳潾攝）

日本知名動漫航海王今年為迎接20周年、並讓粉絲更貼切體驗海的感覺，27日不惜虧本在屏東海生館首辦「航海王運動會」，連2天約吸引1700名海內外海賊迷參加。（謝佳潾攝）

日本知名動漫航海王今年為迎接20周年、並讓粉絲更貼切體驗海的感覺，27日不惜虧本在屏東海生館首辦「航海王運動會」，連2天約吸引1700名海內外海賊迷參加。（謝佳潾攝）

日本知名動漫航海王今年為迎接20周年、並讓粉絲更貼切體驗海的感覺，27日不惜虧本在屏東海生館首辦「航海王運動會」，連2天約吸引1700名海內外海賊迷參加。（謝佳潾攝）

日本知名動漫航海王在全球擁有超高人氣，年年「航海王氣墊路跑」更是創下不少話題，而今年為迎接20周年、讓粉絲能更貼切體驗海的感覺，27日不惜虧本移師至屏東海生館首辦「航海王運動會」，連2天約吸引1700名海內外海賊迷參加。

業者表示，航海王在動漫界占有一席之地，年年舉辦的航海王路跑幾乎都吸引破萬人參加，而今年改以運動會形式舉辦、並從較都市區移到國境之南屏東海生館舉辦後，報名人數約僅1700人，這是很明顯的虧本，且是在評估時就有設想到的結果，不過因「有意義」而堅持要做。

業者說，航海王就是要有「海」的感覺，且恰逢20周年慶，慶祝的方式一定要有別以往，因此明知會虧也要移到海生館舉辦，而且還要擴大辦成運動會。

業者指出，航海王運動會是結合航海王夏波帝諸島的劇情背景，一路帶領海賊迷奔跑在最靠近大海的景觀大橋，全程5.4公里從海生館出發行經車城濱海景觀公路，途中還要勇闖百米滑水道及泡泡關卡，而大橋上還特地掛滿許多海賊旗，讓不少粉絲興奮不已，紛紛拿起手機拍照打卡留念。

據了解，航海王運動會的報名人次雖不多，但卻有不少香港、馬來西亞的海賊迷報名參加，且還有不少人特地Cosplay劇中喜愛的角色，意外成為活動矚目焦點之一，而業者也特別打造1座高達8米高的氣墊千陽號，霸氣登場瞬間變成打卡熱點。

業者提醒，27日當日起，於海生館遊客中心推動期間限定的快閃店，除了有首發的商品之外，還能購買航海王相關的紀念商品，該期間限定店會一直持續至7／31日止，喜歡航海王的粉絲千萬不要錯過。

(中時 )