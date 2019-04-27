前行政院長賴清27日晚間參加台中大里扶輪社36周年慶活動，推崇扶輪社是公益團體。（馮惠宜攝）

前行政院長賴清27日晚間參加台中大里扶輪社36周年慶活動，他除推崇扶輪社是公益團體，也還原當年「功德說」，他強調當時是希望在提高長照服務人員薪水後，也能提升其社會地位，才會說出長照服務員服務老人、身障、弱勢也是在做功德。

賴清德27日傍晚先是到台中樂成宮參與媽祖遶境回鑾安座大典，從廟埕一路扶轎到安座，隨後即到東區參加大里扶輪社36周年慶活動，他感謝扶輪社友邀請他參與社慶，並說，扶輪社社員都是社會菁英份子，也是公益團體的代表。

賴清德說，他從小住鄉下，客廳神龕對聯就寫著「積善之家慶有餘」，在擔任台南市長以來不斷結合社會大眾協助弱勢、勸募復康巴士，也因為從小就有行善積德的概念，所以常說「做功德」，因而在擔任行政院長時曾因為功德說被誤解。

他原當時是在長照制度要公布專用電話1966的場合裏，說過長照服務非常辛苦，可是薪水才兩萬多塊，很希望提高長照服務的薪水，他擔任台南市長的時候就曾主張要提高長照服務的薪水到32000元，也許大家認為32000元還不夠，但他認為長照是幫忙年紀大、身心障礙者、弱勢者，這本來就是在做功德慈善的工作。

他解釋，醫生也是個職業，也有領薪水，社會會認為醫師是濟世救人，警察也有領薪水，社會也肯定警察是人民的保母、罪犯的剋星，醫師的濟世救人會提高醫師的社會地位，人民的保母也會提升警察的社會地位，所以講長照服務員是服務老人、弱勢的工作，他是在做功德，也可以說是提升長照服務員的社會地位。

賴清德說，不過後來，因為媒體只講其中一句話，以為政府沒有幫長照人員增加薪水，只要他們額外付出去做功德，其實不是這樣，他利用這個機會說清楚，現在長照服務員薪水增加後，無論是他或蔡英文總統都是希望可以再提升他們的社會地位。

(中時 )