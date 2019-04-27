中華郵政27日在恆春舉辦「屏東好蔥，郵我相挺」記者會，盼藉新設的麟洛、潮州2處假日預約收寄服務點來推廣恆春洋蔥，但參與民眾是希望恆春也能設點，不僅便民也能真正幫到農友。（謝佳潾攝）

一例一休政策不僅重創物流業，連帶也影響農漁產品的運輸銷售，而中華郵政雖為此特在麟洛、潮州增設假日預約收寄服務點，盼藉此協助解決問題，但這對距離約70公里遠的恆春農友而言根本無感，他們期盼公部門考量遠距離帶來的不便，也能在恆春設點。

國營事業中華郵政為協助解決一例一休帶來的「後遺症」，4月15日起在麟洛及潮州2地試辦增設假日預約收寄服務點，並於27日與屏縣府合作在恆春舉辦「屏東好蔥，郵我相挺」記者會，盼藉此推廣恆春洋蔥，但參與民眾卻表示，唯有在恆春設點，才能真正幫助到農友。

陳姓農友指出，屏東地幅狹長，恆春光是距離潮州就要67公里，而麟洛更遠要80公里，試問農民會跑這麼遠去寄貨嗎？不過沒寄貨又沒錢賺，遠距離真的讓農民很無奈，所以政府應該要考量這項無法改變的缺點，在恆春也增設服務站，好讓大家不必受限只有周六早上郵局開時才能寄貨。

立委莊瑞雄也說，當初他提出農產運輸問題時，就是針對恆春半島的交通問題而設想，沒想到中華郵政雖有協助解決，但卻把服務站設在近屏東市的麟洛、潮州，這一點他將再努力爭取，務必要讓恆春農友也受惠，並藉此真正推廣洋蔥銷售。

中華郵政電子商城主任林青豊說，恆春設點一事將納入規畫，且成功率應該很高，畢竟距離真的是一大問題，而目前雖無法確定實施時間，但請農友耐心等候，待人力分配等事項處理好後，即可為大家服務。

(中時 )