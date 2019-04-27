富邦悍將27日主場對戰中信兄弟，本土先發陳仕朋力扛8先發只失2分，富邦打線更是棒棒開花、全員安打，本場比賽打出16支安打，以13比2大勝。而富邦本場觀眾人數8138人創下本季新高。

本場比賽雙方皆派出土投應戰，相較陳仕朋8局只失2分，中信兄弟楊志龍先發4.1局被打13支安打，狂失11分有10分自責。富邦首局靠王正棠三壘安打開啟攻勢，接著連續4棒都敲安打，單局先灌進4分。

3局下2支安打加上楊志龍暴投，富邦多添1分；4局下一開始，林宥穎不死三振上到一壘，接著李宗賢、林哲瑄、胡金龍及高國輝接連安打，再度打下4分大局。5局再多添2分，形成11比0大幅領先，楊志龍這才換下場由吳俊偉接替。

中信兄弟唯一攻勢在8局上半，林書逸左外野安打上壘後，林明杰打出中外野深遠安打帶有1分打點，再靠野手選擇回本壘攻下團隊第2分。不過8局下高國麟扛出一發2分炮，再度拉開分差形成13比2。

富邦悍將今日先發全員皆有安打，團隊狂敲16安，楊志龍賽後自責分率從3.27升高至6.07。而陳仕朋今天先發8局完全壓制中信兄弟打線，只被敲出零星的6支安打、失2分，送出3次三振，其中有5個半局讓中信打者三上三下，賽後精彩表現更拿下單場MVP。

(中時電子報)