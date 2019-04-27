諸葛紫岐今年2月曬近照，看不出懷孕。（圖／翻攝自諸葛紫岐MARIRI微博）

35歲女星諸葛紫岐是中日混血兒，曾擔任電視主播也演出過電影《最強囍事》，2012年她嫁給娛樂公司老闆薛嘉麟，隔年生下一兒，2015年曾傳出婚變，但被當事人否認。諸葛紫岐今年1月穿紅色短裙，腳踩高跟鞋出席活動，之後全面神隱，今(27日)她突然向港媒鬆口本月低調生下2寶，讓網友十分驚訝。

諸葛紫岐今年1月曾以一襲亮麗紅色洋裝出席保養品牌活動，當時她露出纖細四肢，腹部也十分平坦，看來完全無孕味，但之後她就沒在公開場合露面，2月她在微博曬照，看來亮麗如昔，但用貼圖巧妙遮住小腹，今她突然向《東網》證實，本月在加拿大二度當媽，平安產下二兒子Andersen。

報導指出，諸葛紫岐5年前生大兒子Arthur時選擇剖腹，這次再進產房換自然產，且生寶寶時老公全程在旁，還親手幫寶寶剪臍帶，至於這次生二胎為何如此低調？諸葛紫岐說先前常被親友追問，壓力很大，發現有喜時壓力更大，不想給身邊的人帶來困擾，就低調進行，一家四口現在已經回到香港，才決定公開這個喜訊。

(中時電子報)