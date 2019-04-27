「其實我們身上，本就帶有觀察不正常癌症細胞的警察，那就是免疫系統。但是為什麼警察看見腫瘤卻傻了，自己踩煞車？能找到原因，鬆開煞車板，就有希望。」中華民國癌症醫學會理事長閻雲表示，透過免疫療法，「如果你選對了癌種病人，有20％的癌症患者確實是可以治癒的，就這點來說，免疫療法意義非凡。」

2018年諾貝爾醫學獎頒給免疫學家艾利森(James P. Allison)及本庶佑(Tasuku Honjo），不但表彰兩位科學家提出「用人體自身免疫系統來治療癌症」的方法，更揭櫫了免疫療法是全新治癌希望的大趨勢。閻雲在《康健雜誌》主辦的2019癌症論壇中，以「癌症治療國際趨勢關鍵報告—從最新諾貝爾醫學獎談免疫療法新進展」為題，以深入淺出又風趣易懂的例子，向參與講座的全場聽眾，說明最新免疫療法的現況與未來。

免疫療法新發現：免疫警察看到腫瘤就煞車 有解方

免疫細胞療法究竟如何運作呢？簡單來說，在癌症病患體內，其實是癌細胞和免疫系統的戰爭，癌細胞會迅速繁殖，免疫系統也會積極對抗，但是癌細胞常常會發展出特殊的機制，造成病患的免疫反應下降，最後就節節敗退。

「可能是因為腫瘤這個對手太強，免疫警察覺得自己配備不夠，所以就自己踩了煞車，跑回派出所去拿槍，卻就躲在裡面不出來了。我們要找出免疫警察躲起來的原因，叫他出來抓壞人。」閻雲借用警察為例，說明免疫療法的複雜治療機制。

圖片來源：臺北醫學大學閻雲教授提供

目前免疫治療的主要精髓，就是重新喚醒病患的免疫系統，讓我們體內原有的警察重新活化，強大到有力量攻擊體內的癌細胞。艾利森與本庶佑就分別發現T細胞表面的兩種受體CTLA-4及PD-1，就像免疫系統的煞車，只要卸除煞車就可活化T細胞，進而殺死腫瘤。

「近年新發現的CTLA-4、PD-1抑制劑，就是幫助免疫警察把看到腫瘤細胞時的剎車鬆掉，讓免疫細胞得以衝進去殺腫瘤。」

但免疫治療也有副作用。「免疫系統的剎車被鬆開，可能過度活躍，引起紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等免疫問題，甚至副作用大到引致死亡。如何精準用藥，不但是費用的問題，更是維生的重要課題。」

圖／康健雜誌

細胞免疫療法CAR-T竄起 價格昂貴掀起貧富論戰

癌症治療的方法相當多，包括手術、化療、放療、標靶治療等。傳統化療的專一性較低，容易傷到其他健康的細胞，造成全身性的副作用。難道就沒有能夠精準辨識出癌細胞，並將其消滅的療法嗎？

CAR-T治療滿足了這樣的需求。CAR-T全名為Chimeric antigen receptor T-cell therapy，被譽為是繼免疫檢查點抑制劑（PD1/PDL1）之後，另一個革命性的腫瘤治療法。根據EvaluatePharma預測，目前全球抗腫瘤市場規模約1,000億美元，因免疫治療興起，預估2020年全球腫瘤市場規模可望達到1,500億美元。以CAR-T為代表的細胞免疫療法，預估在2020年可達到150億美元規模。

CAR-T療法是從病人身上取出免疫細胞，活化它，再放回體內對抗癌細胞。這是用自己的免疫細胞對抗癌症，優點是是身體不會有排斥反應，是一項十分個人化的療程。但也因為是個別化治療，等於是客製化的藥物，費用極為昂貴，也引發「有錢存活、沒錢必死」的爭議。

癌症療法新趨勢 國際大廠積極投入Gene Editing

除了價昂的CAR-T療法外，基因編輯Gene Editing也是國際新趨勢。

「簡單來說，就是T細胞警察不用訓練了，科學家直接把基因放進人體，讓每一個T細胞警察都變得非常有感，配備非常強，免疫警察不用回去拿槍，人體身上的槍不只一把，有好幾把。」閻雲用簡單的例子說明基因編輯療法。

圖片來源：臺北醫學大學閻雲教授提供

「許多科學家都投入了基因編輯的領域，同時結合細胞治療、CAR-T及免疫療法。在可預見的未來，這些療法將整合延伸出許多大數據。」閻雲強調，「未來的世界必定進入到大數據整合，醫生和科學家都要學習用藥更精確，這都是精準醫療的一環。」

展望癌症治療前景，隨著各種新的療法日新月異突飛猛進，癌症逐漸從不治之症變成慢性病。未來二十年間，精準醫療仍然生機與商機無限。

但要提醒民眾，坊間有不少產品濫用「免疫療法」字眼，建議病友務必要到醫院就診，經過專業醫師詳細評估後，再行考量適合療法。已經在治療的癌友要定期回診，以免突然發生副作用，措手不及。

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(中時電子報)