阿富汗和平進程取得關鍵進展，美國在從阿富汗撤軍的問題上與大陸和俄羅斯達成共識，美軍將撤出阿富汗，而塔里班（神學士）也將斷絕外國極端主義分子的聯繫。

美國國務院26日發表聲明說，三方呼籲外國軍隊有序和負責任自阿撤軍並將此作為整體和平進程組成部分。

美國阿富汗和解事務特別代表勒扎德和大陸外交部阿富汗事務特使鄧錫軍、俄羅斯總統阿富汗問題特別代表卡布洛夫25日開始在莫斯科舉行會晤，希望推動和加快阿富汗塔里班參與旨在結束阿富汗戰爭的和平談判進程。

美國國務院的聲明說，三方注意到阿富汗塔里班承諾打擊「伊斯蘭國」，切斷與「基地」組織、「東伊運」（東突厥斯坦伊斯蘭運動、ETIM）和其他國際恐怖組織聯繫及確保其控制區不被用於威脅其他任何國家。此外，三方還呼籲阿塔阻止恐怖分子招募、訓練和募集資金，並驅逐所有恐怖分子。

美國特別代表勒扎德將這一共識稱為阿富汗和平進程中的里程碑。

(中時 )