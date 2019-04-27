胡宇威今帥氣出席活動。（Hair Rituel提供）

胡宇威今擔任Hair Rituel髮品一日店長活動，他透露自己因天生髮質細軟，夏天流汗後，髮型容易崩塌，因此特別注重頭髮保養、清潔，被問到未來是否擔心有禿頭危機？他笑說：「我爸媽沒禿頭，爺爺、外公、外婆都沒有這種困擾，所以我應該不會，我也不想當第一個，所以要好好保養。」

胡宇威坦言曾幫女友吹頭髮，但不會幫忙洗頭，有潔癖的他，對「另一半」不洗頭忍耐限度只有3天。36歲胡宇威被問到中年男人易有的禿頭、陽痿，可以接受哪一個？從小在美國長大的胡宇威完全聽不懂「陽痿」，還以為是「羊的尾巴」，大夥解釋後，他才笑說：「雞雞喔，那當然是寧願禿頭。」再追問禿頭、啤酒肚可接受哪個？他說：「啤酒肚啊，陽痿絕對不行。」強調性功能對男人非常重要。

胡宇威近年擺脫高富帥角色，大小螢（銀）幕拓展不同戲路，今表示同性戀角色是不錯的路線，「以前沒那麼有把握，同志片會比較寫實一點，如果有來找我，會好好考慮」。被問可以接受的裸露尺度，他說露屁屁可以、露第三點不行，除了保護自己也要尊重家人。

(中時 )