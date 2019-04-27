2018年九合一選舉退出民進黨力挺韓國瑜的前高雄鳥松里長陳清茂發起挺韓誓師大會，這場「歡樂感受新台灣」園遊同樂會的唯一訴求，就是挺韓國瑜選總統；原公開稱不會到場的韓國瑜晚上6點55分突現身，向韓粉們再度喊話「他與高雄市民有約定，請你們再給我一點時間！明年1月11日，是中華民國生死保衛戰，我們一定要團結起來，追求更美好的生活。」

由陳清茂領軍杏仁哥、貼紙哥、強強滾、文山伯等韓粉大將籌辦挺韓國瑜前進總統府的誓師大會，在高雄捷運鳳山西站南面空地，以園遊會打頭陣，從早上9點要辦到晚上9點，馬拉松式聚集韓粉，下午3點起安排各地民代、韓粉輪番抒發力挺韓的感受，大聲喊出「非韓不投」的人民心聲，連前雲林縣副縣長高孟定也特別從雲林趕來，帶著雲林農漁民基層心聲站台力挺。

韓國瑜晚上到會場對面參加重機會師活動，沒想到原公開說不會到場的他，竟然搭車進到會場，現場韓粉驚喜若狂，高喊「總統好」、「選總統」，韓國瑜在多位國民黨籍議員陪同下上台致詞；韓表示，他出訪各國回來後，「感受到海外僑胞非常擔心我們，我們一定要自立自強、團結起來，如果我們有更美好的生活，我們為什麼不追求，我們台灣人會比人家傻嗎？」

韓說，民進黨執政的這3年，為什麼大家過得這麼辛苦，太多民眾過得不快樂，才有這麼多人來，希望韓國瑜能夠勇敢的往下一步走；他拿到89萬張選票，只有一個念頭，高雄市民既然敢投票給韓國瑜，韓就大幹一場給你看；他的想法非常單純，但在幾個月後，氣氛開始改變了，了解大家對於未來的期待感越來越高，大家希望整個台灣能夠翻轉、改變，他強烈地感受到了。

韓大聲疾呼，請所有的好朋友能夠理解他，選上高雄市長幾個月的時間，他一定要幫高雄市民來打拚，好好幫大家爭一個成績單，現在有非常多鄉親，希望他能夠一起來幫忙，這都能了解，但是請大家一定要稍安勿躁，希望高雄能夠非常和諧、美好。

韓表示，第一、明年總統大選，是真正中華民國生死保衛戰，第二、是要追求美好的生活最重要的選舉，第三、這場選舉是告訴台灣及全世界，台灣人要打開心胸，跟全世界所有人做朋友，再也不要閉關鎖國；韓說，因這場選舉非常重要，他在海外告訴華僑，拜託熱愛中華民國的僑胞一定要回來投票，「不曉得有多少人眼淚掉下來，既然這麼多人都關心我們、都在祝福我們」。

韓強調，「明年1月11日，我們一起團結起來，保護中華民國，保護下一代孩子，保護台灣好不好？」再次重申要選總統，就要做到「台灣安全、人民有錢」，未來台灣的選民一定會改變，出來鬼混的政治人物下台、鬼混的政黨下台。

(中時 )