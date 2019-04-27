明天富邦悍將推出的先發投手是讓人意想不到的羅嘉仁，他在職業生涯中從未有先發經驗，過去在中職都是以後援投手身分上場，不過明天富邦同時也會讓伍鐸出賽，有些許去年中信兄弟啟用「假先發」策略的味道。

富邦悍將總教練陳連宏則表示：「羅嘉仁明天暫定先投1局，除非用球數精簡、三上三下才有可能續投，這有溝通過，畢竟後面投手的節奏也很重要，主要是想讓伍鐸能投後較後面的局數。」而假先發的安排未來不排除有可能再使用。

而羅嘉仁則表示自己在禮拜三接到要先發的通知，自己沒有很驚訝：「上場投球不管先發、中繼、後援的角色，都是一樣上去投球，上去就會盡力丟，再看教練如何安排。其實明天就跟以前後援一樣，不要認為自己會掉分，只是變成第一個上場，策略是一樣的，不會想太多。」

羅嘉仁過去只有在新人聯盟復健賽時曾先發，職業生涯從未有先發投手的經驗，明天是首次擔任。本季僅出賽2場，被敲1發全壘打、失1分，自責分率5.40。

(中時電子報)