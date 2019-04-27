吳品潔（左）和邱宇辰。（盧禕祺攝）

演員群出席見面會。（盧禕祺攝）

邵翔（左起）、禾浩辰、安心亞、邱宇辰、吳品潔。（盧禕祺攝）

禾浩辰去年和鬼鬼（吳映潔）合拍電影，後來合作真人秀節目爆緋聞，被抓包穿同款睡衣、同遊日本及健身，鬼鬼把他定位為「閨蜜」，曾回「以後的事很難說」。禾浩辰27日沒把話說死，將來談戀愛會不會公開戀情？他說「看時機」，是否喜歡鬼鬼這類型？他答「沒有特別設定」，也說喜歡「外放活潑善良」女生，條件又與鬼鬼不謀而合，更讓人感覺「有鬼」。

《你有念大學嗎？》28日晚完結篇，主演禾浩辰和安心亞、邱宇辰、邵翔、吳品潔今出席三立《你有念大學嗎？》粉絲見面會，禾浩辰和安心亞成為螢幕CP，殺青至今10天沒見，安心亞為了減少思念戲裡「男友」禾浩辰的方式就是買醉，藉酒脫離角色，禾浩辰也表示殺青後，身邊突然少個人很不習慣，尤其走到哪都看到安心亞出現在雜誌，覺得她「無孔不入」。

邱宇辰和吳品潔獻螢幕初吻，安心亞驚回：「看不出來你們都是初吻耶。」邱宇辰這次劇中搭上吳品潔，他笑說吳品潔演女同志好傳神，但私下的她充滿少女心，平時還會像小女生一樣愛尖叫，吳品潔自認很少女，但不是嬌滴滴款。

邵翔女友日前在節目中說「準備被求婚」，還說「有設期限，不結就分手」，邵翔今回：「她跟我說不用急啊，而且她不喜歡太高調。」安心亞聽了則說自己喜歡驚喜，她曾幫別人求婚，但女生穿睡衣又沒化妝，最後他們分手，「是我的話就覺得好浪漫，沒化妝也沒關係」。

接擋的《月村我愛你》主要演員林思宇、吳念軒及李佳豫也特別到活動現場擔任嘉賓，希望能吸取《念》劇的超高人氣。吳念軒拿著畢業證書送給安心亞，祝福她真的畢業，林思宇和李佳豫也送上捧花給禾浩辰，祝福他與安心亞新婚快樂。大家問到底月村在哪裡？林思宇笑說：「月村是一個一來就會結婚的地方，很適合安心亞與禾浩辰來度蜜月。」因劇中林思宇和坤達到月村就因阿公遺言而結婚。

(中時 )