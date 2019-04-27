獨！ 蔡正元澄清4千萬 「吳介紹人贊助韓非直接給」

國民黨前立委蔡正元日前不但為黨主席吳敦義抱屈，還指控韓國瑜拿了吳敦義4000萬做為選舉資金，也讓挺韓的羅智強忍不住與蔡正元開戰，蔡正元也不甘示弱，連PO兩篇文大酸羅智強，文章中不但諷刺羅智強跟風向抱大腿，還要他專心準備「未來競選總統」。

蔡正元在臉書上PO文大酸「奉勸羅智強總統參選人，對退休人員這麼有興趣，只好奉陪一下」，接著諷刺羅智強「扶搖直上的功力令人讚賞」，蔡說新黨勢微後，羅就棄新黨改投國民黨，獲得馬金重用，創下「馬王政爭」政績；馬英九勢微後，改投朱立倫攻擊吳敦義；朱立倫勢微後改投韓國瑜，也都有美麗的說詞。

蔡正元繼續酸說「這都沒甚麼，你是有大大之志的人，趨炎附勢是應該的，跟一個退伍老兵計較，奉勸你別太聰明，好好準備未來參選總統比較實際」。

不少韓粉看不下去，灌爆蔡正元臉書，痛罵「豬隊友」、「國民黨就是爛，黨內互打最強」、「見不得別人好」、「收回讚了」、「所以甚麼時候要出來道歉」、「突然希望民進黨繼續關你」。

(中時電子報)