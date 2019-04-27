盧廣仲今晚在小巨蛋開唱。（盧禕祺攝）

盧廣仲今晚在小巨蛋開唱。（盧禕祺攝）

盧廣仲今晚在小巨蛋開唱。（盧禕祺攝）

盧廣仲今晚在小巨蛋開唱。（盧禕祺攝）

盧廣仲今晚在小巨蛋開唱。（盧禕祺攝）

盧廣仲的「大人中」演唱會第二場今晚在小巨蛋開唱，向來樂於分享生活趣事的他，對著滿場萬名觀眾分享自己日前買了新摩托車，且三場演唱會都自己騎著摩托車到小巨蛋；中場唱到〈藍寶〉，盧廣仲背起吉他正準備開口火卻忍不住笑場，隨後要求重唱，搞笑說：「我自己的演唱會想重來就可以重來，這件事告訴我們，人生永遠都有第二次的機會。」

獻唱〈Rockn Roll的Style〉時，他恩師鍾成虎驚喜現身，兩人在舞台中間互飆吉他，鍾成虎認真地對著盧廣仲說：「今天應該是最快把票搶完的一群人，所以你應該對他們好一點。」盧則感性謝恩師：「我們當年因吉他而認識，他是淡江吉他社的學長，11年前他讓我有機會跟著他一起做音樂，在淡水的一間老公寓完成第一張專輯。」才成就今天的盧廣仲。

開唱前幾天，盧廣仲為自己買了台125機車，今透露自己最喜歡等紅燈時觀察其他騎士：「當你在一個路口等待60秒的紅燈時，會發現這些跟你不認識的人，因為短暫的時間而產生交集。」且他會戴全罩安全帽，「躲在鏡面後有種寧靜感，不用違背道德也不用花太多錢，就能瞬間擁有另一種視野」，再次見證他平民天王作風。

昨晚首場結束，盧廣仲一下台立刻感謝工作人員辛勞，接著到休息室與親友合照，之後便陪爸媽回家休息、保留體力；他今唱跳維持第一場高水準，與歌迷熱情互動並祭出垃圾話，唱完〈七天〉，他將開場戴的墨鏡換成一般眼鏡，「我很少戴墨鏡，因為我有點怕戴墨鏡的人，看不到眼神，不知道眼鏡後面藏了什麼...像奶油、包保鮮膜之類的」，逗樂歌迷。

(中時 )