藍綠為初選內鬥，打得火熱，台北市長柯文哲真會出戰嗎？美麗島電子報董事長吳子嘉分析說，柯P最後還是會參選，而柯最有可能出招的方式，就是7月份迅速完成連署，而後可能會有各地的義勇軍前來投靠。

吳子嘉爆料說，他最近聽到一個消息，聽說有一天晚上柯P去跟立法院的一個民進黨大老見面，在晚上有一些接觸。他判斷柯P最後的情況，如果拖到7月份，可能組黨來不及了，因為柯是單幹戶，一切靠自己，求人不如求己，醫生都是靠自己，現在他的整個團隊就是柯和市府顧問蔡壁如，主僕兩人行走江湖多年，所以2020總統大選，還是主僕2人。

吳子嘉在談話節目《關鍵時刻》上指出，柯P參選最大的可能性，是最後到7月份的時候，若他認為蔡英文總統參選篤定了，國民黨也確定了，柯最有可能出招的方式，就是7月份迅速的完成連署，因為連署對他而言很簡單，因為他臉書的粉絲有200萬，只要啟動連署，大概一個禮拜就OK了。柯連署不用靠任何人，自己一個人就可以完成，有人誤會他會去找親民黨主席宋楚瑜，其實他會全部靠自己。

吳子嘉預測，柯P會自己先啟動連署，之後可能會有各地的義勇軍來投靠，因為兩黨都分裂了，多好的機會，因此他會把參選的時間順延到後面，他不搞政黨就沒有不分區，變成總統選舉的第三咖。因此做民調一定不能把柯P拿掉，他最後還是會參選，但會有點算是勉強出手、尷尬出手跟他的個性很像，看來柯P選總統少了一個條件，那就是「勇敢」。

(中時電子報)