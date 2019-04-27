台啤跟璞園打到第2節，被換下場的愛德，突然跟自家教頭周俊三激烈爭吵，連場邊球迷都被嚇到，台啤也從21分大幅領先，一下被縮小領先差距到7分，幸好台啤適時穩定下來，最後仍以87比76獲勝，也以3勝2敗宣告聽牌。

賽後詢問台啤總教練周俊三為何爭吵，他笑著回答，「就因愛德一被換下場，馬上看到隊友失誤，讓他氣到摔水瓶，我只是叫他冷靜一點，我講話大聲一點，並不一定代表我在生氣，我只是臉看起來比較嚴肅而已，沒想責備他什麼。」

周俊三強調，能夠順利搶下聽牌優勢，主要是全隊打得很有耐心，防守策略也有奏效，球員更是願意奔跑爭球，「我不認為我跟愛德當時的風波，真的造成任何場上的問題，儘管我們被對方追上，卻馬上又擴大領先優勢，不是嗎？」

台啤全隊6人得分上雙，愛德貢獻15分、6助攻與6籃板，塞瑟夫14分，蔣淯安與周伯勳各有12分，王皓吉11分，王子綱10分，蔣淯安說：「今天贏球關鍵，還是我們搶了20個進攻籃板，也願在場上開口講話，做好針對性防守。」

好不容易從0比2落後，追成2比2平手的璞園，如今又處2勝3敗落後，璞園總教練麥班達表示，這種背水一戰的情勢，大家在這一整季都在面對，感覺很像每場都面對輸不得的逆境，「我期待明天必須有著來自防守的『回應』！」

簡浩在下半場被換下場休息時，突然大喊「F」開頭的字眼發洩情緒，麥班達強調他並不怪罪簡浩，反而希望球隊能夠多一些這種有情緒的球員，「這樣才代表他們在乎，然後才可用這種憤怒情緒專注在防守上，怪裁判或隊友沒用的。」

(中時電子報)