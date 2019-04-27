修杰楷和林予晞戲裡飾演夫妻。（盧禕祺攝）

演員群為戲造勢。（盧禕祺攝）

演員群為戲造勢。（盧禕祺攝）

演員群為戲造勢。（盧禕祺攝）

修杰楷27日與林予晞、方志友、林逸欣、涂善存出席「風格野餐日」活動，他們因合拍TVBS新劇《天堂的微笑》感情不錯，修杰楷在現場被大夥吐槽，平時不僅是生活管家，在劇組拍戲也成了「教官」，舉凡女演員服裝、頭髮造型到嚴禁大家吃太多，方志友還爆料「他連我的小孩也會幫忙管教」。

修杰楷日前開百萬名車載女兒咘咘和BO妞出門，停紅燈時被其他車擦撞，他說已交給保險公司處理，當時機會教育一番，因女兒們不喜歡坐安全座椅，哭鬧時得拿餅乾或果凍安撫，「現在不用安撫了，那天撞到後，她們乖乖坐車上，以後她們不坐，我就會告訴她們，如果出車禍就會很危險」。

修杰楷生活中無時無刻都能機會教育，方志友說，「他很嚴格，我們兩家出去，他每個小孩都要管，在劇組也是每天都管大家，會說『妳這頭髮再弄一下、這場戲的台詞…』，控制慾很強」。他戲裡「老婆」林予晞感受更深刻，她平時喜歡穿黑色系衣服，修杰楷要求她穿別的顏色改變運氣。

林予晞說，有次趕著出門拍戲，她站在衣櫃前想到修杰楷要她試試看別的顏色，於是她就把五顏六色穿上身，到劇組還被大家揶揄「妳今天為什麼是彩色的」？修杰楷接話：「連續這樣穿3天之後，我就會說為什麼沒換。」讓她哭笑不得。涂善存說立志成為二代教官，讓修杰楷笑到岔氣「你抓錯重點了」。

修杰楷猛被吐槽，黃尚禾緩頰說「我覺得還好啊，他很縱容大家，只是會提醒大家東西不要吃太多、提醒大家沒太重要的事」，方志友笑稱，修是生活管家，被問有被修的「嚴管」翻過白眼？修自招：「她很常啊。」吐槽歸吐槽，方志友還是很謝謝修常常替她管教孩子，「楊銘威比較寵溺型，一群小孩出去玩，修像工作人員一樣會陪大家的小孩一起玩」。

和劇組男演員都聊健身？修杰楷表示這題不流行了，前陣子流行生小孩，有追《復仇者聯盟4》？他說這題他沒辦法參與，自己不是漫威迷，所以感覺和大家脫節，「我看臉書大家都留言說不要爆雷，我就納悶爆什麼雷，有種『我年紀大了』的感覺」。林予晞安慰他在劇組生活和現實脫節很正常，因為活在另一個時空，修杰楷說，但他真的對漫威無感，讓林予晞忍不住說：「還是你喜歡公主系列？」

(中時 )