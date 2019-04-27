蘇富比正統丁卯年款佛像 464萬港幣成交。（戴忠仁提供）

資深主播戴忠仁今日下午在一個展覽場合參觀，一位資深藏家朋友來和他打招呼，聊了幾句，戴忠仁才知道原來對方就是在拍賣會撿到大漏的幕後買家，而且還是看了戴忠仁的推薦後才出手的。

四月上旬，台北沐春堂拍賣有一件24.5公分高的明朝正統時期鎏金觀音佛像，估價是新台幣280萬，雖然無款但是宮廷風格明顯，所以戴忠仁公開推薦這件佛像。2015年香港蘇富比曾有一件明《正統丁卯年》款鎏金銅觀世音菩薩坐像，蘇富比也知道那是民間佛像，結果成交價高達464萬港幣！

而戴忠仁看好的沐春堂拍賣佛像當天卻以一口價280萬落槌，成了一個大漏！幕後買家告訴戴忠仁，拍賣時他人在國外，因此特別託人到場準備「火拚」競標，萬萬沒想到撿了大便宜。

戴忠仁表示，那天拍賣一結束，不少業者表示懊悔沒有及時加入搶標。也有人說佛像好看但無款識，280萬的價格太高。戴忠仁表示，明朝正統至天順年間，這段時間因為政治動盪，所以御窯瓷器都不落正規年款，在佛像領域亦然。

但是很多收藏者因缺乏這時期的歷史知識，僅以有無年款來判斷是否官造。北京故宮有一件正統六年款的鎏金佛像，但故宮專家還曾特別在出版品註明那是民間佛像，只不過字體很小很多人沒看到。也曾經有商家刻意只引用故宮的照片，製造出其要販售的佛像是官造的假象。

趙春翔的精彩作品 20多年前台灣藏家出價百萬港幣標回。（戴忠仁提供）

亞大校長蔡進發與典藏雜誌社長簡秀枝受訪時的背板就是趙春翔的「福降大地」。（戴忠仁提供）

戴忠仁透露，賣方也是他的朋友，也同樣是資深藏家，他曾有一件佛像出現在拍賣場，只估價幾十萬。戴忠仁旁徵博引寫了篇推薦。最後以超過五百萬的價格成交。戴忠仁表示，好收藏家的眼光是知識、態度和金錢「練」出來的。戴忠仁說，他道賀朋友「撿漏」，不過他也提醒收藏愛好者，撿漏不應該是常態。

戴忠仁引用最近在亞洲大學現代美術館的「趙春翔藝術展」為例，展覽有一幅「福降大地」，是一張80.5X61公分的小畫。1990年代，這張畫當時在香港佳士得以一百萬港幣驚人天價成交！這張小畫在20年後的今天，被專家選為展覽海報和看板代表作品。戴忠仁說，不久前他才知道，當年敢出手買這張畫的收藏家是台灣台中人。讓人佩服眼光和魄力，也印證這位藏家的典藏品，為何現在被國際公認是重量級陣容。

戴忠仁提醒有意進入藝術收藏的朋友，好收藏家是有機會撿漏，但專門在市場買便宜貨的人是資源回收者，不可能成為好收藏家。

(中時電子報)