藤岡靛帶領粉絲大喊牛肉麵、蚵仔煎，似乎很想念台灣美食。雅慕斯娛樂提供

來台發展多年、「逆輸入」回日本的藤岡靛，終於帶著音樂重返台灣，他今（27）日在三創生活園區開唱，台下除了擠滿支持多年的粉絲，好友吳建豪、夢多也前來捧場。

藤岡靛以自創曲〈permanent vacation〉做為開場，隨後小秀rap及DJ秀，久違台灣的他藏不住好心情，直呼：「回到台北真的很開心，等很久了。」或許是太想念台灣美食，互動環節他竟帶著全場觀眾大喊「牛肉麵」、「滷肉飯」、「蚵仔煎」、「我要吃」。

演唱到〈Sakura〉（櫻花）這首歌時，他表示記得台灣也有櫻花，只是品種和日本不太一樣。這次來台，藤岡靛有不少感觸，「回想剛從香港剛來到台灣，雖然同樣是中文，但我要重新學習普通話，真的很困難，我也再次當起新人，接受了這樣的挑戰，可是有時候晚上回家會有點難過，我就會抱著吉他自彈自唱，和玩音樂的伙伴們一起緩解心理上的壓力。」

他主動問現場多少人看過他演的戲，還提醒大家他是《轉角＊遇到愛》的「安藤楓」，也是《不良笑花》裡的「賈思樂」，隨後還演唱《轉角＊遇到愛》唱片尾曲〈愛轉角〉，帶給粉絲意外的驚喜。

(時報周刊)