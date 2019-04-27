確實是有不少人對「瓜」一頭霧水，一名人妻在《爆怨公社》po出照片，她無奈表示，請先生買兩條黃瓜回來，結果他「搬」了這兩條回來，讓她白眼要翻到外太空去了，不過這則事件也引起許多人妻的共鳴。

人妻在《爆怨公社》表示請老公買這兩條黃瓜回來，結果先生帶了...(翻攝自《爆怨公社》)

原po說，「我跟我家大老爺說買兩條黃瓜，結果大老爺他搬了這兩條回來......」，她po出兩條先生搬回來的兩條大絲瓜，不過網友看了卻紛紛安慰她「正常」，留言「拍拍，剛剛我問我老公這是什麼，他一臉傲嬌說『黃瓜啊』……」、「對大爺來說 正常」，一名人妻有經驗的說「叫老公買東西要有照片」。

(中時電子報)