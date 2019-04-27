人妻要夫買黃瓜 他帶這兩條回家 22:312019/04/27 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 人妻在《爆怨公社》表示請老公買這兩條黃瓜回來，結果先生帶了...(翻攝自《爆怨公社》) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 確實是有不少人對「瓜」一頭霧水，一名人妻在《爆怨公社》po出照片，她無奈表示，請先生買兩條黃瓜回來，結果他「搬」了這兩條回來，讓她白眼要翻到外太空去了，不過這則事件也引起許多人妻的共鳴。 人妻在《爆怨公社》表示請老公買這兩條黃瓜回來，結果先生帶了...(翻攝自《爆怨公社》) 原po說，「我跟我家大老爺說買兩條黃瓜，結果大老爺他搬了這兩條回來......」，她po出兩條先生搬回來的兩條大絲瓜，不過網友看了卻紛紛安慰她「正常」，留言「拍拍，剛剛我問我老公這是什麼，他一臉傲嬌說『黃瓜啊』……」、「對大爺來說 正常」，一名人妻有經驗的說「叫老公買東西要有照片」。 (中時電子報) #黃瓜 #老公 #老爺 #大老 #買菜 #絲瓜 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇宗怡為尪迷戀駕駛快感 04:102019/04/23 娛樂新聞 袁詠儀辣穿比基尼 老公身材卻意外搶鏡 09:582019/04/23 娛樂 甜點旋風蜷尾家X杜老爺甜筒 小七獨家開賣 12:432019/04/23 財經 蜜蜂去哪兒？絲瓜農等不到蜜蜂授粉 14:012019/04/23 社會 等嘸嗡嗡嗡 絲瓜農急人工授粉 04:102019/04/24 地方新聞 男星暗諷鄭秀文「沒愛過」 原諒老公是商業考量 08:282019/04/25 娛樂 老公入獄老婆打開神秘光碟 驚見小三與夫交疊 18:232019/04/25 社會 杜老爺冰品 大玩跨界聯名 04:092019/04/26 產業．科技 民進黨大老連署 黨內加壓蔡賴配 04:102019/04/26 政治要聞 搶夏日消暑商機！杜老爺冰品瘋跨界聯名 10:062019/04/26 財經 社會熱門新聞 人妻要夫買黃瓜 他帶這兩條回家 - 社會 一場1200萬元的車禍 賓士車主PO網自嘲「完勝演出」 - 社會 欠1年房租 高齡母女遭房東趕出睡涼亭 - 社會 小姨子在家餵奶 姊夫凍未條竟撲上去gg - 社會 施工挖到明王妃墓 風水師這樣做 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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