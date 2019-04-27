鍾欣凌參與舞台劇《你不知道的白雪公主》演出，於27、28兩天舉行公演，劇中飾演白雪公主僕人的她，每次演出都得跪下來幫白雪公主向皇后求情，每次公演都得跪，讓她一跪就跪了15年！

鍾欣凌回憶第一次參與演出時才31歲，體力狀況都還很好，當時導演趙自強要她在劇中跪多少次都沒問題，但這兩年演出發現體力大不如從前，導演還為此還修改她跪下的戲份，讓她開心不用再跪著賺錢！

鍾欣凌透露當年接下這部舞台劇時，體重才78公斤，歷經15年不僅年紀變大，體重也直線上升胖了10公斤，也因為太胖所以每次演出要跪下來，再爬起來就會感到很吃力，「第一次演的時候跪了20次都不會覺得累，但現在因為太胖，每次爬起來沒這麼靈活，所以導演才把我『跪』的戲改到只剩下4次。」

也因擔心一直跪膝蓋會受傷，這兩年她開始吃起護膝的保健食品外，連演出時也會隨身攜帶護膝用品，而媽媽怕胖太多穿不下僕人服，每回演出前都會問她戲服是否要拿去改大一點？讓她哭笑不得。而除了變胖外，她也說：「現在年紀大常常忘東忘西，上次公演時我就忘記帶了護膝套，公演前一天工作人員還特別提醒我不要忘記。」

(中時 )