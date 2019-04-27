李千那劇中和陸弈靜對戲。（民視提供）

李千那劇中幫陸弈靜做CPR。（民視提供）

李千那與傅子純飾演夫妻。（民視提供）

王禎和原著改編的民視金鐘劇《老鼠捧茶請人客》本周日（28日）播出下集，劇中飾演逗趣阿嬤的陸弈靜與職場女強人媳婦李千那，上集中婆媳諜對諜劇情讓觀眾看得心有戚戚焉，網路上佳評如潮，留言「看到這部戲想到自己的阿嬤」、「職業婦女回家真的會遷怒」、「男生好像都這樣當夾心餅乾」等。

劇中靈魂出竅阿嬤的陸弈靜，在片場看到替身嚇一跳，意外世界上真有跟自己相似的人。李千那說，要對陸弈靜口對口人工呼吸，開拍前讓她失眠一個月，直呼是從影以來大挑戰。本周日晚間十點播出精采最終回，製作人葉天倫呼籲一定要拿面紙跟家人觀看，最後一刻有彩蛋。

影后陸弈靜在《老鼠捧茶請人客》演出靈魂出竅的阿嬤，跟孫子全全逗趣的互動感染觀眾，被稱為「國民阿嬤」，她上街買東西曾被認出來，直問「今天不用帶孫喔」？讓她又驚又喜。陸弈靜表示，本周播出阿嬤發現自己靈魂飄起來的當下，回身體過程連連在地上翻、滾、跳數十次，拍完戲回家後才發現年紀真的大了，因為全身痠痛。

陸弈靜進一步說拍攝靈魂出竅當天，劇組安排一位跟她相似的替身，她第一眼看到替身嚇一跳，很難想像世界上有個人跟自己那麼相像，連李千那也抱怨說，在一樓碰到陸姊打招呼竟沒得到回應，到梳化間才發現剛剛是替身，讓她直呼超糗。

陸弈靜開心參與演出《老鼠捧茶請人客》，戲殺青了卻養分滿滿，對人生及演戲有不一樣的見解。令旁人感動的是，陸弈靜為了讓李千那崩潰情緒連貫，開拍前特地以媽媽的身份去抱李千那說「你是我最棒的乖媳婦」，讓李千那淚崩不已，就連工作人員都流下眼淚。

演活職場婦女的李千那，劇情本周播出在工作比案同時受到同事跟上司的巨大壓力，回家忍不住在房裡痛哭，李千那表示，自己私下是很ㄍㄧㄣ的人，如果遇到劇中角色天慧承受的壓力，可能會靠運動來紓壓，或賴在沙發上放空，但自己很喜歡《老鼠捧茶請人客》的劇本，一拿到劇本情緒就上來，導演喊5432就讓她情緒一觸及發，放聲大哭。

讓李千那印象深刻是要對陸弈靜做CPR，她表示，拿到劇本後就開始緊繃一個月，因為自己從來沒有做過口對口人工呼吸，除了技術層面，還要抓對情緒，因為對象是媽媽，要想想如果自己媽媽倒地，當下會做甚麼反應，為了這一場戲還失眠好久，很感謝這部戲讓她有這麼棒經驗。

(中時 )