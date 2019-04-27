勇兔在《最佳利益》演性感女秘書。（ 群之噰、有意思國際傳媒提供）

林筳諭（勇兔）在八點檔《炮仔聲》演千金小姐，性格好、背景佳，在中天、華視將推出的新劇《最佳利益》則是性感又有點小手段的秘書，她說自己真實個性大剌剌、像小男生，可是戲裡角色非常聰明，會用技巧達到想得到的目的，也會做出撥髮等嫵媚動作，「這對我來說是非常大挑戰」。

勇兔為了讓自己更性感，拍攝期間每天在家嫵媚撥髮、放音樂跳舞，連經紀人都忍不住怒吼：「林筳諭，妳夠了喔。」勇兔笑說：「看到經紀人發火，我才鬆口氣，表示我演出這角色OK了。」拍職人劇其實不簡單，有時可能集數拉長，故事就顯無聊，「但《最佳利益》的故事豐富，節奏緊湊。」

當初她把劇本重複看了2、3遍，覺得每集結尾精彩，吊足觀眾胃口。拍攝時最難忘一場戲是進組第1天，直接跟偶像天心還有溫昇豪對戲，「我那天非常緊張，沒有表現很好，很感謝天心安撫我不要緊張、慢慢來，並且給我非常多建議，那是難忘回憶，工作環境中能遇到這樣的前輩不容易。」

劇中設定的事務所裡，最不好相處的菜鳥同事？勇兔笑言是鍾承翰的角色，原來戲裡她想吃他豆腐，但鍾承翰的心不在搞曖昧上，所以覺得他很難對付，「但我還是有盡力的在戲裡吃他豆腐」。她說，如果有機會想試試這個讓自己覺得「歹逗陣」、有距離感，其實是熱血正義有愛心的角色。

(中時 )