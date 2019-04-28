美國總統川普到底受到體育圈多麼厭惡，這下子再獲驗證！才剛拿下美國NCAA男籃冠軍的維吉尼亞大學，確定將以「人員不齊」為由，拒絕川普在白宮的接見邀請，這將是NCAA男籃冠軍連3年不去白宮參訪，可見川普多麼顧人怨。

「我們已經收到前往白宮參訪的邀請，但隊中有幾名球員準備進入職業聯盟，有些球員忙著畢業事宜，如果不能用完整團隊前往，那麼參訪白宮將難以實現，」維吉尼亞大學教練班奈特表示，「我們將帶著尊重拒絕這次白宮的邀約。」

其實不只是維吉尼亞大學不想去白官跟川普見面，去年NCAA男籃冠軍維拉諾瓦大學也提前宣布不去白宮，甚至前年NCAA男籃冠軍北卡羅萊納大學同樣沒有參訪白宮，當時他們用的理由更瞎，竟因找不到合適日子前往而作罷。

過往包含NCAA男籃、女籃或美式足球冠軍參訪白宮已成慣例，甚至NBA、MLB或NFL冠軍隊也會邀約，但自從川普上任以來，只有今年NCAA美式足球冠軍克萊姆森大學順利前往，可是川普竟用漢堡招待他們，也引發不小爭議。

(中時電子報)