bruuuuuhhhhh pic.twitter.com/fyAIT3Boea — Golden State Warriors (@warriors) 2019年4月27日

隨著考辛斯整季提前報銷，勇士「五星戰隊」宣告解體，昔日爭冠的最強武器「死亡五小」，終在首輪G6關鍵時刻發揮，或許在聯盟刻意造就快艇有望上演「老八傳奇」的假象同時，也幫助勇士及時找回「死亡五小」在場上的真正威力。

畢竟本季在考辛斯加盟，且傷癒復出後，勇士總教練科爾當然要把「五星戰隊」當作搶勝最佳武器，反讓過去兩年奪冠的重要組合「死亡五小」暫時冰封起來，直到考辛斯腿傷報銷，「死亡五小」自然必須花上一些時間重新調整適應。

結果在今年季後賽首輪前5戰，柯瑞、克雷湯普生、伊戈達拉、杜蘭特與卓雷蒙格林組成的「死亡五小」，竟然只有一起打了30分鐘，期間的場上正負值，也跌到負7，投籃與三分球也分別只有4成60、2成63，威力確實不如以往。

隨著快艇把戰局拉長到第6戰，「死亡五小」終於威力重現，不僅在上半場結束前幫助勇士擴大領先到19分，也在下半場不斷成功穩住勇士的大幅領先局面，光看伊戈達拉最後拿下全場最高正負值(正23)，就知死亡五小回來了！

勇士將在西區準決賽提前遭遇去年西區冠軍賽對手火箭，「死亡五小」將更重要，別忘了要不是去年伊戈達拉從G4到G7都因傷缺陣，勇士怎可能會跟火箭打到第7戰才驚險晉級總冠軍賽，接下來就看勇士如何運用這張「王牌」了。

(中時電子報)