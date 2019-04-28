山西太原一處施工工地挖出了一座古墓。施工單位當時發現以後，為了不想影響工程的進度，就在當地找了兩名的風水先生幫忙搬遷古墓，不料竟找來兩名盜墓賊。

警方獲報後立即趕往現場，和文物局的工作人員進行了初步的勘查。發現這座明代景泰年間廣昌王繼妃張氏的墓穴已經遭到了盜竊，而從古墓的損毀痕跡來看，除了兩處時間久遠的盜洞之外，還有一些比較新鮮的痕跡，那麼這些比較新鮮的痕跡是怎麼出現的？會和這裡的施工人員有關嗎？

警方表示，墓葬的棺槨有一定的破壞，包括墓葬的牆壁和地面，都有不同程度的損壞，破壞的程度都是比較新鮮的痕跡，經我們判斷應該是近期剛剛受到破壞的。

經過對這座古墓的多次勘查研判，警方認為古墓最後一次遭到破壞很有可能和施工方有關。施工單位表示，為了不影響工程的進度，就在當地找了兩名風水先生。他們打著精通陰陽宅風水的旗號，竟然就攬下了給古墓主人「搬家」的生意。

警方指，4月3日早晨七點左右，兩名風水先生(犯罪嫌疑人)就對墓葬進行了簡單的祭拜以後，就進入墓室，將主人的遺骨，放到了他們隨身攜帶的一個紙箱子裡面，然後就移葬到其它地方。

警方對這兩名嫌疑人進行了調查。在嫌疑人劉某的家中，民警找到了八枚銅錢，而這些銅錢正是古墓中的陪葬品。

他倆供稱，在進行怎麼移屍骨的期間，發現屍骨底下有十幾枚銅錢，然後當時他們就起了異心，就將這些銅錢盜走 。盜走銅錢後，他們並沒有就此收手，而是越發貪心。

當天上午八點多，兩人移走屍骨後，又再次返回古墓之中，用鐵鍬和撬棍鑿打墓室牆壁及地面，翹起棺材下的石頭，查找有價值的隨葬物品，而這樣的行為，使得墓室結構、棺槨嚴重受損。目前，這兩人因盜竊古墓葬被依法刑事拘留，被盜物品已被悉數追回，古墓及古董仍在鑒定當中。

(中時電子報)