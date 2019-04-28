由死忠韓粉舉辦的427誓師大會，韓國瑜在晚間以「神秘嘉賓」身分驚喜登場，讓現場不少韓粉開心大喊「總統好」，不過對此「宅神」朱學恒在臉書開酸「想要就大大方方走進去，這麼困難啊？」，引來許多韓粉圍剿。

由於誓師大會場地就在「全台重機大會師活動」旁，因此韓國瑜在重機活動結束準備離去時，被韓粉發現攔下，於是上台勉勵群眾，表示「你們的心聲，我深深了解」，希望大家給他一點時間，很快就會給答案。

高雄市長選戰中曾力挺韓國瑜的朱學恒今晚忍不住開酸，表示「這種剛好巧合路過的事情，我從小到大看過很多次了，想要就大大方方的走進去，這麼困難啊？」，並貼出韓國瑜表態不會參加誓師大會的影片。

隨即不少韓粉湧入朱學恒臉書怒嗆「你不懂那種感動」、「市長是體諒民眾站了10多個小時的辛勞」、「連你都轉向了」、「現在不管市長怎麼做都要酸就對了」、「假韓粉」、「已經收回讚」，但朱學恒也不甘示弱，反嗆「要退快退，這種退讚勒索我看多了，難道我要因此宣布選總統嗎(笑)」。

(中時電子報)