泰國曼谷警方26日晚間，逮捕2名台籍男子查獲共16公斤海洛因，都被分裝在爽身粉罐。(影片取自《爆料公社》)

泰國曼谷警方26日晚間，逮捕2名台籍男子查獲共16公斤海洛因。泰國警方接獲情資在泰國廊曼機場，查獲到一名38歲台籍陳姓男子行李，一藏有7.2kg的海洛因，另名台籍30歲謝姓男子在飯店，被泰國警方突擊，查獲裝於爽身粉罐的8.8公斤海洛因。

根據泰國《毒品法》規定，走私海洛英、冰毒、安非他命等第一類毒品，兩名台人恐面臨死刑回不了家。

(中時電子報)