影》2台男泰國運16kg海洛因 恐面臨死刑 00:192019/04/28 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 泰國曼谷警方26日晚間，逮捕2名台籍男子查獲共16公斤海洛因，都被分裝在爽身粉罐。(翻攝自《爆料公社》影片) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 泰國曼谷警方26日晚間，逮捕2名台籍男子查獲共16公斤海洛因，都被分裝在爽身粉罐。(影片取自《爆料公社》) 泰國曼谷警方26日晚間，逮捕2名台籍男子查獲共16公斤海洛因。泰國警方接獲情資在泰國廊曼機場，查獲到一名38歲台籍陳姓男子行李，一藏有7.2kg的海洛因，另名台籍30歲謝姓男子在飯店，被泰國警方突擊，查獲裝於爽身粉罐的8.8公斤海洛因。 根據泰國《毒品法》規定，走私海洛英、冰毒、安非他命等第一類毒品，兩名台人恐面臨死刑回不了家。 (中時電子報) #泰國 #海洛因 #警方 #台籍 #男子 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸消費者青睞 帶路特色進口商品 04:092019/04/24 話題觀察 試行5年 海滄台助計畫升級3.0版 04:092019/04/24 兩岸新聞 廿元泰國神物 網讚：爽到翻白眼 08:332019/04/24 日常 LINE角色授權 靠一張貼圖攻泰國市場 10:252019/04/25 財經 五一去哪玩？陸旅遊網兩極化 04:092019/04/26 話題觀察 泰國名剪接師來台 曾為這部國片剪輯 18:442019/04/26 娛樂 借不成電話就捅人 警方迅速逮獲通緝男 21:202019/04/26 社會 碧昂絲炒熱泰國品牌 04:102019/04/27 時尚消費 南京某技院遭砸造成2生傷 警方：被開除學生煽動 12:242019/04/27 兩岸 交友軟體騙嫩妹上床 渣男關3年 17:432019/04/27 社會 社會熱門新聞 施工挖到明王妃墓 風水師這樣做 - 社會 影》2台男泰國運16kg海洛因 恐面臨死刑 - 社會 人妻要夫買黃瓜 他帶這兩條回家 - 社會 一場1200萬元的車禍 賓士車主PO網自嘲「完勝演出」 - 社會 小漁船發大財 黑鮪魚一次抓四尾賣85萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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