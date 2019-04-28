台北市長柯文哲與柯爸媽出席白沙屯拱天宮開爐儀式。（白沙屯拱天宮提供）

台北市長柯文哲從拱天宮主委洪文華手中接過火缸，準備交由值年爐主進行合爐儀式。（白沙屯拱天宮提供）

台北市長柯文哲另致贈拱天宮主委洪文華、總幹事陳春發各1塊「莫忘初衷」匾額。（白沙屯拱天宮提供）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮27日深夜11時許舉行開爐儀式，台北市長柯文哲與柯爸媽一同出席，柯文哲協助拱天宮主委洪文華將神房請出的火缸遞給戊戌年值年爐主陳銘義進行「合爐」儀式，並贈送廟方匾額題字為「拱天覃德」與「莫忘初衷」，洪文華則代表廟方祝福柯「心想事成」。

白沙屯媽祖10天9夜徒步遶境活動17日在信眾簇擁下齊喊「進喔！進喔！」回宮圓滿完成，昨日深夜進行開爐儀式，將遠從北港朝天宮取回的香灰逐一放入各殿爐中進行合爐，隨著頭旗再度收入白沙媽的神房，代表今年的進香活動也畫下句點。

台北市長柯文哲與柯爸柯媽一同出席開爐儀式，致詞時表示，農曆3月23日是媽祖聖誕，此次南下參香祈求台灣風調雨順、國泰平安，同時祝福在場信眾身體健康、萬事如意、闔家平安。柯媽媽致詞時指出，到拱天宮參拜媽祖已有5次，每次到這裡心情都很好。

柯文哲特別贈送拱天宮1塊匾額，上頭題字「拱天覃德」意指白沙屯媽祖神威顯赫，另分別致贈主委洪文華和與總幹事陳春發各1塊「莫忘初衷」匾額，洪代表廟方回應，祝福柯文哲「心想事成」，柯旋即與柯媽禮貌鞠躬致意。

開爐儀式後，來自全國的信眾排隊領取大貢香，並在貢香過爐後，將沾有香灰的貢香帶回家中插入自宅的香爐，代表從拱天宮割取香火回到家中，有媽祖保佑之意涵。

(中時 )