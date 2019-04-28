韓粉27日在高雄市議會旁空地自發性舉辦「挺韓誓師大會」，湧進近5萬名支持者，原定不出席的韓國瑜突然到場後，更讓現場韓粉激情沸騰，大喊「選總統」。有網民貼出選前選後鳳山的造勢空拍圖，點出兩者的差別，指韓國瑜真的很猛，就是還沒選舉，居然還有那麼多人。

PTT網民貼文圖指出，去年高雄市長選舉，前立法院長王金平幫韓國瑜動員，大家都坐椅子，一格一格的，很整齊，密度也比較高。而27日挺韓大會鳳山場的空拍圖，大家用站的，比較稀疏，但不可否認，非選舉期間有這人數，真的很驚人。更何況韓國瑜先前說不來，有這種人數真的蠻誇張！

鄉民們紛紛說：「韓國瑜還沒先說要來，有這種人氣頗猛XD。」、「今天這場還是連國民黨都不是的陳清茂辦。」、「這是支持者自發的，還在輿論逆風的情況下有這樣人數。」、「民間發動的這人數超多了，檯面上哪位政治人物能贏？」、「沒選舉還那麼多人，5點聲明，看起來只是小傷。」、「這造勢韓如果說他人到，肯定爆滿。」

(中時電子報)