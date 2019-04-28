斯里蘭卡近日發生連環恐攻導致好幾百人喪命，一名40歲英勇的父親，事發時就擋在遭遇襲擊的教堂門口，奮力擋下一心要奪走數百條人命的炸彈客，使教堂內約600人逃過死劫，但他自己卻不幸爆炸而身亡。

今年40歲的拉朱（Ramesh Raju）平常是個顧家的好爸爸，案發當天錫安教堂裡擠滿了人，許多孩童剛從教堂的星期日主日學校下課，熱心的拉朱則自願在門口協助引導人群進出。忽然發現一名陌生男子提著兩個大袋子走上前，拉朱對他手上的袋子起疑，要求對方先將袋子放在教堂外面，但陌生人則堅持要把袋子拿進教堂。就在發生推擠爭執時，袋子裡的炸彈突然爆炸，造成拉朱當場慘死。但事發時，錫安教堂內約有600人，幸而逃過了人肉炸彈攻擊。

他的父親告訴記者：「拉朱對炸彈客起疑時，他大可逃走。但我想他選擇與凶嫌扭打，阻止他進入教堂。我對我的兒子救了那麼多條人命感到驕傲，尤其當中有很多孩童。」

爆炸案發生近一週後，民眾已在通往這名父親拉朱住家的道路兩側放上海報和他的的照片，心存感念的民眾川流不息地在門前排隊，等候向拉朱擔任主日學校教師的妻子表達哀悼之意。

(中時電子報)