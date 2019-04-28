美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）在華府智庫美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）發表演說，中國大陸對美國構成最嚴重的情報威脅，並企圖以美國利益為代價，「偷偷爬上經濟階梯」

美國司法部去年11月已啟動「中國行動」（ChinaInitiative），優先處理剽竊商業機密案，儘速採取法律行動，顯示美方已高度重視這個問題。瑞伊更說，中國大陸似乎決心犧牲我們的利益，偷偷爬上經濟階梯」；並說，美國「絕不是中國的唯一目標」。

而他在1月29日在參議院情報委員會（Senate IntelligenceCommittee）召開的海外威脅聽證會中說：「中國大陸顯然是我們目前面臨最重大的反情報威脅。」也曾發表聲明說：「中國大陸對我們的創意、創新和經濟安全構成廣泛而嚴重威脅，沒有其他國家比得上。」

(中時電子報)