今天（２８日）東北風減弱，風向轉為偏南風，東半部仍有局部短暫降雨，午後山區及內陸容易有局部短暫陣雨或雷雨，西半部則大多為多雲到晴，午後局部地區也有短暫雷陣雨。今天午後對流發展的時間會比較早，並有較大雨勢發生的機率，提醒由於宜蘭（蘇澳）昨天已有局部大豪雨發生，加上上週歷經強震，地質較為鬆軟、脆弱，行車請多注意安全。溫度方面，今天各地高溫都在２８至３２度，有悶熱的感覺。

氣象局指出，週一、週二（２９日、３０日）各地大多為多雲到晴的天氣，週一午後各地山區、平地都有可能下雷陣雨，週二則會侷限在山區附近，白天各地高溫普遍在３２到３４度；週三、週四（５月１日、２日）梅雨季第一道鋒面影響，天氣轉趨不穩，各地皆有短暫陣雨或雷雨發生的機率。

另據天氣風險公司，今天天氣型態恢復夏季型，上午各地大致為多雲到晴，午後山區有熱對流發展降雨機會。這種天氣預估會持續到週二，週三新一波鋒面影響，各地將轉為有陣雨或雷雨的天氣，目前來看這波鋒面結構較好，有機會出現較大雨勢，要特別注意。

空品方面，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門為「普通」等級，局部地區及時段可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)