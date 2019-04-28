勇士前鋒杜蘭特(Kevin Durant)大發神威淘汰快艇，上半場就獨砍38分(全場50分)。賽後有位叫做Steve Nash的球迷推文表示：「杜蘭特半場38分，比2005年(太陽隊)奈許的半場35分還多3分，這其實沒什麼了不起，因為現今籃球的進攻節奏更快，而且杜蘭特又比較高比較能打。」

球迷看到Steve Nash的推文都會心一笑，Steve Nash不就是奈許本人嗎，他幹嘛用第三人稱讚賞自己？原來他是在模仿杜蘭特兩年前開推特分身帳號被抓包的行為。當時杜蘭特推文說：「杜蘭特要離開是因為不喜歡雷霆，而且隊友太弱了。」杜蘭特原想用分身帳號幫自己辯護，結果忘了切換帳號，用本人帳號就發文出去。

這次奈許提醒大家當年也有個奈許在季後賽半場猛砍35分，而且個頭比KD小得多，只是奈許「忘記」切換分身帳號了。這個慧黠的小玩笑很高明，一來提醒大家奈許也是很厲害的，二來又揶揄一下杜蘭特不光采的小事件，很短時間就獲得許多球迷轉推。

Kevin Durant’s 38 pts in the half of a playoff game are 3 more than steve nash’s 35 in 2005 vs Dallas. It’s not nearly as impressive though because there are more possessions in today’s game. And because Kevin Durant is taller and better at basketball. — Steve Nash (@SteveNash) April 27, 2019

(中時電子報)