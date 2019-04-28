勇士前鋒杜蘭特(Kevin Durant)大發神威淘汰快艇，上半場就獨砍38分(全場50分)。賽後有位叫做Steve Nash的球迷推文表示：「杜蘭特半場38分，比2005年(太陽隊)奈許的半場35分還多3分，這其實沒什麼了不起，因為現今籃球的進攻節奏更快，而且杜蘭特又比較高比較能打。」
球迷看到Steve Nash的推文都會心一笑，Steve Nash不就是奈許本人嗎，他幹嘛用第三人稱讚賞自己？原來他是在模仿杜蘭特兩年前開推特分身帳號被抓包的行為。當時杜蘭特推文說：「杜蘭特要離開是因為不喜歡雷霆，而且隊友太弱了。」杜蘭特原想用分身帳號幫自己辯護，結果忘了切換帳號，用本人帳號就發文出去。
這次奈許提醒大家當年也有個奈許在季後賽半場猛砍35分，而且個頭比KD小得多，只是奈許「忘記」切換分身帳號了。這個慧黠的小玩笑很高明，一來提醒大家奈許也是很厲害的，二來又揶揄一下杜蘭特不光采的小事件，很短時間就獲得許多球迷轉推。
(中時電子報)
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