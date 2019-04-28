◎中國時報

2019廢核遊行昨在北、高展開，重啟核四公投領銜人黃士修等則選台北車站展開公投連署行動。黃士修抨擊，去年以核養綠公投過關，如今蔡總統卻參加廢核遊行，等於向全國6成民意宣戰，是抗議人民素質不行嗎？這代表反核運動無足輕重，是政權保衛戰的開打。

台股屢傳佳音，上班族薪資調漲年增2％、最新3月失業率3.68％，創近19年同月次低；弔詭的是，即使就業市場穩定，不論中高階人才或社會新鮮人，寧當「外漂族」（海外工作），也不願在台灣發展。根據主計總處去年底公告，2017年國人赴海外工作人數達73.6萬人、再創新高；人力銀行主管表示，官方統計有黑數，外漂族節節升高下，人數早已逾73.6萬，恐破100萬大關。

民間發起的挺韓誓師大會，27日在鳳山以「歡樂感受新台灣」園遊會形式，表達挺韓國瑜選總統心聲；原本說不出席的韓國瑜晚間突然現身，重申明年1月11日是中華民國生死保衛戰，請韓粉們「再給我一點時間」，要大家團結追求更好生活。

◎旺報

大陸主辦的第二屆一帶一路國際合作高峰論壇27日閉幕，參與的將近40個國家共同簽署了聯合公報。大陸國家主席習近平表示，共建一帶一路倡議源於中國，但機會和成果屬於世界，此次論壇共達成了283項務實成果，簽署了總額640多億美元的項目合作協議；他強調，這些成果說明一帶一路是「應潮流、得民心、惠民生、利天下」，共建一帶一路的朋友圈還會越來越大。

大陸主導的一帶一路高峰論壇今年邁入第二屆，運作也走向機制化，並邀集12位中外專家成立了「諮詢委員會」，台籍的大陸經濟學家林毅夫也名列其中。根據諮委會最新發布的報告，對一帶一路後續如何運作，諮委會提出許多具體建議，譬如加強海關合作，加強一帶一路的品牌建設，在債務風險問題上，也點出根本原因和因應之道。對於論壇後續的運作機制，是參考G20模式，或博鰲論壇設理事會，諮委會則陷入了激辯。

美國對大陸一帶一路計畫（BRI）一直是高分貝抨擊，認為是新殖民主義式的「債務陷阱」外交，讓參與國揹上了龐大債務，但《全球策略信息》華盛頓分社總編瓊斯（William Jones）卻認為，支持一帶一路的國家顯著增加，證明一帶一路是成功的。而國際關係專家康世和（Parag Khanna）也投書CNN，呼籲美國應積極參與一帶一路，只有參與才能影響一帶一路的方向，以免大陸主導或是壟斷一帶一路沿路國家包括5G在內的基礎建設。

◎工商時報

上市櫃公司第一季財報陸續公告，投資專家指出，愈早公布財報的公司獲利表現優異的機率愈高，全年展望也樂觀。據統計，包括高雄銀、凱美、美律等16檔個股，今年第一季每股稅後盈餘（EPS）大躍進，成長最高者較去年第一季翻了17倍，或經營明顯好轉出現虧轉盈的轉機股，成為台股投資的新亮點。

受惠於美國首季GDP表現強勁，加上企業財報頻傳佳音，美股26日同步收高，激勵標準普爾500與那斯達克指數，一周來第二度刷新收盤歷史新高紀錄。

綜所稅繳稅起跑進入倒數計時階段，為因應民眾繳稅的資金需求，今年各銀行除推出「零利率分期刷卡繳稅」措施，緩解民眾繳稅資金需求外，不少銀行還加碼，推出限定期間的信用貸款優惠利率方案。

(中時電子報)