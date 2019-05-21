高雄曾姓男子偷吃邱姓人妻，偷歡結束後還興致勃勃傳訊問「舒服嗎？」，甚至明知人妻到家後，還傳「有比你老公還厲害嗎？」、「你老公無法滿足你，我來」等語。邱夫得知老婆出軌後，提告求償100萬元，一審原判賠60萬元；高雄高分院認為案情明確，曾男卻否認知道邱女是有夫之婦，還說鹹濕對話只是「打嘴砲」，認為曾男態度不佳，加碼判70萬元確定。

邱姓人妻的丈夫提告指出，2016年1月借用老婆手機，發現老婆與暱稱「小睿睿」的鹹濕對話，驚覺綠光罩頂。曾男傳給邱女的訊息包括：「每次跟你做完 心情都是最愉悅的」、「剛剛射到你滿身都是」、「看你淫蕩表情更舒服」、「你今天整個腹部都是我的精液」、「等不及脫光你了」、「弟弟還沈浸剛剛的餘歡」等語。

甚至在明知邱女已回到家起，還傳「有比你老公還厲害嗎？」、「你多久沒跟你老公唉唉了？」、「你老公無法滿足你，我來」等語。

高雄高分院認定曾男妨害家庭犯行明確，卻狡辯不知邱女已婚，毫無悔意，刑事部分合併判他1年2月徒刑，可易科罰金42萬元定讞；民事部分邱夫求償100萬元，一審判賠60萬元，高雄高分院加碼判應賠70萬元確定。

(中時電子報)